Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati (4)

- Nel frattempo si è conclusa ufficialmente ieri la campagna elettorale per le primarie. I comizi di chiusura dei principali candidati si sono svolti in diverse città del paese. Il presidente Mauricio Macri, che punta alla rielezione con un ticket insieme al peronista Miguel Angel Pichetto, ha tenuto il comizio finale a Cordoba, bastione elettorale che nel 2015 gli consegnò la vittoria per uno stretto margine sul candidato kirchnerista, Daniel Scioli. Il candidato del "Frente de Todos", Alberto Fernandez, insieme all'ex presidente Cristina Kirchner, ha chiuso la campagna invece nella città di Rosario con un comizio di fronte a migliaia di persone e in presenza di ben 11 governatori provinciali che appoggiano la sua candidatura. (segue) (Abu)