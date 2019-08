Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario elettorale è condizionato dal programma di risanamento fiscale avviato dal governo nel quadro dell'accordo di tipo stand-by (Sba) siglato con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Un prestito da complessivi 57,1 miliardi di dollari, il maggiore mai concesso dall'organismo multilaterale. Il risanamento fiscale, assieme alla lotta per controllare l'inflazione, rappresenta oggi la principale preoccupazione dell'esecutivo. Ma se sul primo punto il governo sta ottenendo dei risultati a costo anche di una politica di severi tagli alla spesa con pesanti ripercussioni sull'attività economica, sul secondo la battaglia è lungi dall'essere vinta. L'indice dei prezzi ha infatti segnato ancora un aumento del 2,7 a giugno, un livello lievemente inferiore a quello di maggio del 2,9 per cento, ma che risulta ancora superiore sia alle previsioni del governo che dei principali organismi multilaterali. L'inflazione sui dodici mesi, da luglio 2018 a giugno 2018, si attesta al +55,8 per cento, mentre nei primi sei mesi dell'anno l'inflazione accumulata è del 22,4 per cento. (segue) (Abu)