Argentina: elezioni primarie, ispettori vigileranno su trasmissione risultati (10)

- Secondo dati diffusi ieri dall'Istituto nazionale di statistica (Indec) la povertà in Argentina ha raggiunto nel primo trimestre del 2019 il 34,1 per cento della popolazione, mentre il 7,1 per cento degli argentini è indigente. I dati rappresentano un incremento rispettivamente del 2,1 e dello 0,4 per cento rispetto all'ultimo rilevamento relativo al quarto trimestre del 2018. Dalla stessa inchiesta emerge inoltre che a causa della forte diminuzione del valore reale dei salari la povertà colpisce adesso anche un 24,5 per cento delle persone con impiego. (Abu)