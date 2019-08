Napoli: de Magistris, bene l'approvazione della manovra di assestamento di bilancio

- "Sono molto soddisfatto per l'approvazione della manovra di assestamento di bilancio, arrivata dopo un lungo lavoro in consiglio comunale". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Questa - ha proseguito il sindaco - è l'ulteriore riprova che in piena estate e fino a tarda notte questa Amministrazione e questa maggioranza sono impegnati senza sosta per migliorare sempre più le condizioni istituzionali, economico-finanziarie e di bilancio di un ente che abbiamo ereditato otto anni fa in condizioni assolutamente disastrose e sull'orlo del baratro. Oggi ci avviamo a consegnare, alla fine del nostro mandato, un ente risanato nonostante i tagli finanziari dei governi che si sono succeduti, nonostante i vincoli normativi e le tante attività di ostruzionismo. Napoli è città sempre più forte con un'amministrazione sempre più credibile, una maggioranza che lavora con passione per la città. Continuiamo a lavorare in questi giorni di agosto per mettere sempre di più in sicurezza la città e provare a migliorare sempre di più i servizi, anche laddove ci sono momenti di criticità non ascrivibili alla responsabilità di questa amministrazione. L'altro ieri fino a tarda sera siamo stati in Prefettura in un importante comitato per la sicurezza pubblica per fare il punto sull'imminente chiusura del termovalorizzatore di Acerra (Na)". (segue) (Ren)