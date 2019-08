Napoli: de Magistris, bene l'approvazione della manovra di assestamento di bilancio (2)

- "Sulla manovra di bilancio - ha continuato de Magistris - voglio ringraziare tutti per aver fatto un lavoro straordinario, perché credo che sia una delle manovre tecnicamente più forti e solide di questi anni, segno che Napoli sempre di più si pone sul proscenio nazionale come punto di riferimento, di buona amministrazione, con le mani pulite che ha saputo rompere un sistema senza cedere mai a compromessi e dando concretezza al rilancio della città e ad una visione di città che ambisce a diventare protagonista in Europa e nel mediterraneo con politiche assolutamente in linea con i valori costituzionali". "Lavoriamo - ha concluso il sindaco - senza sosta sempre e solo nell'interesse di Napoli e dei suoi abitanti a cui chiedo di unirsi a noi per prendersi cura di una città così bella ma anche difficile e complessa". (Ren)