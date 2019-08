Calabria: 29 e 30 agosto la due giorni "Gente in Aspromonte" a Bova (Rc)

- “Gente in Aspromonte", II edizione, si svolgerà il 29 e 30 agosto presso il Rifugio Carrà nei pressi dell’abitato di Africo Antico e nel borgo di Bova (Rc). L’edizione di quest’anno sarà articolata sul racconto delle buone pratiche portate avanti in Calabria e in Aspromonte con la partecipazione diretta dei protagonisti. In particolare la Giunta regionale presenterà alcuni risultati della programmazione nazionale e comunitaria, Pac, Por e Fsc. La due giorni si svolgerà con sedute di confronto plenario, incontri mirati, focus su aspetti particolari, proiezione di documentari e musica popolare. Tra gli eventi programmati sono previsti, con la partecipazione degli autori, la proiezione dei documentari di Federico Quaranta "A day in Aspromonte" e di Marcello Villari "Dopo il silenzio", quest’ultimo con interviste ad alcuni esponenti della nuova generazione di scrittori calabresi. L’evento sarà un’occasione importante per un focus in memoria della vita e della letteratura di Pasquino Crupi, intellettuale che ha dedicato alla letteratura calabrese e al suo territorio gran parte del suo impegno di letterato e di politico. (segue) (Ren)