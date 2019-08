Giochi, Villarosa (M5S): Pronta circolare su divieto pubblicità

- "Su mia iniziativa è stata predisposta la circolare ministeriale sul divieto di pubblicità per giochi, scommesse e gioco d azzardo. La ratio della circolare è chiarire i termini della piena efficacia del divieto assoluto di pubblicità in materia di giochi, ed il relativo perimetro, sanciti dall art. 9 del decreto dignità". Lo annuncia in una nota il sottosegretario con delega ai Giochi Alessio Villarosa. La circolare ministeriale, continua Villarosa, "coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto dignità, chiarisce che nel perimetro del divieto è annoverata anche la semplice informazione generica. Le sanzioni da applicare nelle ipotesi di violazione del divieto sono la sospensione del diritto di concessione e, nei casi più gravi e reiterati, la revoca della concessione medesima". La circolare ministeriale "è stata redatta sua mia iniziativa ed attualmente è all'attenzione del ministro Tria e del capo gabinetto per le dovute formalità. Altresì, è stato avviato l'iter di approvazione di un Codice unico dei giochi al fine di individuare una strategia di contenimento rispetto all'attuale business, nonché precise modalità operative di offerta del gioco pubblico a cui far conseguire altrettante precise responsabilità, civili, amministrative e penali", conclude il sottosegretario.(Com)