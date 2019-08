Grecia-Italia: ministro Esteri Dendias, condividiamo cultura e valori

- Grecia e Italia sono due paesi fondamentali per l'Unione europea: condividono cultura e valori comuni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, dopo l'incontro di oggi ad Atene con l'omologo italiano Enzo Moavero Milanesi. "È già la seconda volta in un mese che ci incontriamo, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue, e questo è indicativo delle eccellenti relazioni tra Grecia e Italia", ha dichiarato Dendias citato da un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Atene. "Oggi abbiamo avuto uno scambio di opinioni su una vasta gamma di questioni, sia bilaterali che europee. Abbiamo discusso della situazione nel Mediterraneo orientale, della situazione creata dalla grave violazione dei diritti e della sovranità della Repubblica di Cipro", ha affermato il capo della diplomazia ellenica ringraziando Roma per la posizione a difesa "dei valori e della solidarietà europea". (segue) (Gra)