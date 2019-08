Grecia-Italia: ministro Esteri Dendias, condividiamo cultura e valori (2)

- Il ministro degli Esteri greco ha aggiunto di aver discusso con Moavero anche sulle questioni energetiche: "Il completamento imminente del gasdotto Trans-adriatico (Tap) è stato oggetto della nostra discussione, come per quanto riguarda un altro gasdotto, l'East Med", ha osservato Dendias. Riguardo le questioni europee, i due ministri si sono soffermati sull'analizzare i possibili rischi che l'Unione deve affrontare a causa della Brexit e, come paesi "in prima linea", c'è stato un confronto sull'immigrazione per capire come "modellare un comune posizione" e contrastare "le cause all'origine dell'immigrazione". Anche la situazione della sicurezza nel Mediterraneo, in particolare riguardo la Libia, ha aggiunto Dendias, è stato oggetto di confronto nel colloquio, così come la prospettiva di adesione all'Ue dei Balcani occidentali. (Gra)