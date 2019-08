Finlandia-Russia: Putin visiterà Helsinki il 22 agosto

- Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Finlandia il 22 agosto. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Ilta-Sanomat” che cita sue fonti. L'ufficio del presidente della Repubblica di Finlandia non ha né confermato né smentito tali informazioni. L'ultima volta che Putin è arrivato in Finlandia con una visita ufficiale è stato nel 2017, quando ha incontrato il presidente finlandese Sauli Niinisto per discutere dell’approfondimento della cooperazione tra Russia e Finlandia nella regione artica. (Res)