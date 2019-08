Governo: Brunetta (FI), Italia potrebbe tornare in recessione

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota lancia l'allarem sul rischio recessione per il Paese e scrive: "Già Cenerentola d'Europa, per colpa delle disastrose politiche economiche assistenzialiste intraprese dal governo gialloverde, l'Italia rischia di passare dalla crescita zero stimata per il 2019 ad una nuova recessione, la quarta in dieci anni. Le previsioni macroeconomiche fatte dalle principali istituzioni internazionali, infatti, non hanno ancora scontato il peggioramento dell'economia globale e quindi potrebbero essere decisamente sopravvalutate".(Com)