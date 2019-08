Tpl Roma: Pedica (Pd), metro Barberini riapre a novembre? Speriamo sia volta buona

- "La stazione della metro Barberini potrà riaprire a novembre? Speriamo sia la volta buona. Aspettiamo che il Campidoglio dia indicazioni più precise ai cittadini e soprattutto che risarcisca tutti i commercianti che sono stati gravemente penalizzati dalla chiusura della metro in pieno centro". È quanto afferma, in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)