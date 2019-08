Maltempo Lazio: sindaco Fiumicino, grazie a Regione per avere firmato stato di calamità

- "Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato oggi con un decreto lo stato di calamità naturale per il territorio del Comune di Fiumicino a causa della tromba d'aria che lo ha colpito il 28 luglio scorso, in particolare nelle località di Focene, Maccarese, Torrimpietra e Passoscuro". Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Avevo chiesto con un'ordinanza lo stato di calamità – prosegue il sindaco – dopo aver personalmente constatato che il terribile fenomeno atmosferico aveva portato alla morte di una ragazza di Focene e al serio danneggiamento di autoveicoli, strutture pubbliche, abitazioni private, attività produttive e agricole, oltre all'erosione del litorale". "Ringrazio – aggiunge Montino – prima di tutto il Presidente Zingaretti per aver dato immediato seguito alla nostra richiesta. Ringrazio anche l'intera Giunta regionale e in particolare l'assessore alla Tutela del Territorio Mauro Alessandri e la consigliera regionale Michela Califano, che hanno seguito da vicino tutte le fasi della vicenda. Adesso la Regione – conclude – a seguito di specifici sopralluoghi e valutazioni e la stima dei danni, trasmetterà tutto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile per il riconoscimento definitivo dello stato di emergenza nel territorio regionale". (Rer)