Polonia: arcivescovo Gadecki, sì al rispetto per le persone, no all'ideologia Lgbt+ (3)

- Il leader di Wiosna, Robert Biedron, ha indirizzato ieri a papa Francesco una lettera in cui esprime preoccupazione per la "glorificazione della violenza" operata dalla chiesa cattolica polacca. Nella lettera Biedron chiarisce di aver deciso di scrivere al pontefice dopo i disordini durante il Pride di Bialystok del 20 luglio scorso, quando il corteo Lgbt è stato più volte bloccato da contromanifestazioni violente. Alcuni manifestanti sono stati picchiati e in loro direzione sono volati petardi, pietre, uova e bottiglie. "L'atmosfera di discriminazione e di crescente odio, condotto fino ad atti di violenza fisica, è in conflitto con i i fondamentali diritti dell'uomo e con l'idea cristiana dell'amore per il prossimo", si legge nella lettera. "So che Sua Santità è un alleato di tutti coloro che lottano per l'uguaglianza, il rispetto e per un mondo libero dalla violenza. Purtroppo non si può dire lo stesso di tutti i rappresentanti della chiesa cattolica in Polonia", prosegue Biedron. (Vap)