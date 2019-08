Governo: Conte da Mattarella per punto su situazione, no tema dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' durato circa un'ora il colloquio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si è trattato, a quanto si apprende, di un incontro per fare il punto sulla situazione politica, un confronto per aggiornarsi. Il tema di eventuali dimissioni e di una crisi di governo non è stato oggetto di discussione. (Rin)