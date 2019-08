Colombia: Hrw, civili intrappolati in violenze gruppi armati al confine con il Venezuela (3)

- Lo scorso 26 luglio almeno 38 mila persone hanno partecipato alla manifestazione che si è tenuta nella capitale colombiana Bogotà contro i numerosi omicidi di leader sociali nel paese. Manifestazione che si è tenuta in contemporanea anche in molte altre città del mondo. I manifestanti hanno chiesto allo Stato di offrire maggiore protezione agli attivisti. Alla marcia hanno partecipato anche il presidente colombiano Ivan Duque e i ministri del suo governo. La manifestazione è stata convocata dal movimento Defendamos la Paz, dopo il recente assassinio dell’attivista colombiana Maria del Pilar Hurtado Montano, uccisa a Tierralta, nel dipartimento settentrionale di Cordoba. La mobilitazione, si legge in un comunicato degli organizzatori, mirava a “suscitare clamore a livello nazionale per porre fine agli omicidi sistematici di leader e leader sociali nel paese”. (segue) (Mec)