Colombia: Hrw, civili intrappolati in violenze gruppi armati al confine con il Venezuela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto dal difensore del popolo Carlos Negret da marzo 2018 a maggio 2019 sono stati uccisi 196 leader sociali e difensori dei diritti umani. Sempre secondo quanto denunciato da Negret almeno 983 leader sociali in Colombia sono minacciati di morte. Nel 50 per cento dei casi si tratta di donne. Tra marzo 2018 e maggio 2019 circa 480 leader sociali o difensori dei diritti umani donne sono state aggredite. In stime diffuse in precedenza la Defensoria del Pueblo, agenzia preposta alla difesa dei diritti umani nel paese, ha denunciato che almeno 462 leader sociali sono stati uccisi in Colombia dal 1 gennaio 2016 allo scorso 28 febbraio. Secondo quanto emerge dall’informativa annuale dell’Ong Programa Somos Defensores, diffusa lo scorso 23 aprile, il 2018 è stato uno degli anni più sanguinosi per i difensori dei diritti umani in Colombia.Secondo lo studio lo scorso anno sono stati uccisi 155 difensori dei diritti umani, un aumento del 46,2 per cento rispetto al 2017. (segue) (Mec)