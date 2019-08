Colombia: Hrw, civili intrappolati in violenze gruppi armati al confine con il Venezuela (5)

- In un recente incontro con il presidente Ivan Duque l’inviato dell’Unione europea per la pace in Colombia, Eamon Gilmore, ha espresso preoccupazione per gli omicidi dei leader sociali e degli ex combattenti delle Farc nel paese. “Esprimiamo la nostra preoccupazione per i molti problemi di sicurezza che persistono in molte parti del paese, in particolare ci preoccupano gli omicidi e le minacce nei confronti di leader sociali, ex combattenti e difensori dei diritti umani”, ha detto l’inviato Ue al termine dell’incontro, secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Caracol”. Il presidente, ha aggiunto, “si è impegnato a occuparsi di questo problema proteggendo le persone nei territori e facendo in modo che i responsabili vengano portati davanti alla giustizia”. A questo riguardo l’Ue ha annunciato il lancio, insieme alla procura colombiana, di un programma di oltre 2 milioni di euro per potenziare le inchieste in questo campo. (segue) (Mec)