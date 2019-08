Algeria: bandiere berbere durante proteste, liberato un manifestante

- Il tribunale di Annaba, nell’est dell’Algeria, ha rilasciato oggi Nadir Fetissi, uno dei militanti dell’opposizione arrestati lo scorso 5 luglio per aver sventolato la bandiera berbera durante le manifestazioni in corso dal 22 febbraio scorso contro il potere. Lunedì scorso, durante il processo, la procura di Annaba aveva chiesto una condanna a dieci anni di carcere e una multa da un milione di dinari (circa 7.500 euro) per Fetissi. Quest’ultimo è il terzo manifestante rilasciato per lo sventolamento della bandiera berbera: altre due scarcerazioni erano state disposte nel dipartimento di Chlef, a ovest di Algeri.(Ala)