Taranto: al via le nuove modalità di fruizione del Museo archeologco

- A partire da lunedì 19 agosto il Museo archeologico nazionale di Taranto ha fatto sapere che adotterà nuove modalità di fruizione al fine di garantire le migliori condizioni di visita e accesso agli spazi museali. Il Museo archeologico nazionale di Taranto sarà aperto da martedì a sabato e #openday dalle ore 08.30 alle ore 19.30, chiusura biglietteria ore 18.45. Domeniche e festività non #openday dalle ore 09 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30, chiusura biglietteria ore 18.45. Chiuso il 1 gennaio e il 25 dicembre. Il lunedì il Museo sarà visitabile esclusivamente previa prenotazione, sia per i singoli che per i gruppi. Nei restanti giorni resterà l’obbligo di prenotazione per i gruppi e l’accesso dei singoli visitatori potrà essere organizzato secondo fasce orarie programmate.(Ren)