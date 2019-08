Milano: intervenuti per furto in appartamento polizia scopre piccola piantagione marijuana

- I poliziotti della Questura di Milano hanno scoperto e sequestrato 11 piante di marijuana dopo essere intervenuti per un furto in appartamento. Intorno alle 4.20 al 112 è arrivata una chiamata di un residente in un palazzo in via Gianluigi Banfi, in zona Chiesa Rossa, che segnalava un uomo che si stava arrampicando su un grondaia di uno stabile di fronte al suo. Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, hanno individuato subito l'abitazione dalla strada perché hanno notato una finestra forzata. Con l'ausilio dei vigili del fuoco i poliziotti sono entrati nell'appartamento. Una volta dentro hanno trovato la casa tutta a soqquadro, ma non il ladro che era già scappato. In una stanza hanno invece rinvenuto la piccola piantagione. Il proprietario dell'appartamento contattato al telefono ha detto di non sapere nulla e di averlo affittato a un inquilino su cui sono corso accertamenti. (Rem)