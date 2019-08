Bosnia: Pil Repubblica Srpska nel 2018 in crescita del 3,9 per cento

- Il Pil della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, è cresciuto nel 2018 del 3,9 per cento sul piano reale rispetto all'anno precedente. Secondo i dati ufficiali dell'Ufficio per la statistica di Banja Luka, diffusi oggi dal sito di informazione "Capital", il Pil è cresciuto del sei per cento in base al calcolo in prezzi correnti. Il Pil pro capite è stato pari a 5.614 dollari.(Bos)