Cremona: picchia la madre malata 90enne e si autodenuncia dai Cc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un operaio di 61 anni è stato denunciato per maltrattamenti famigliari nei confronti della madre 90enne dai carabinieri di Cremona. È stato lo stesso uomo a presentarsi molto agitato alla caserma "Santa Lucia" lo scorso martedì e a raccontare ai militari di aver picchiato l'anziana madre al termine di una lite verbale scaturita per futili motivi, legati alla sua condizione fisica e psicologica a causa di una malattia terminale per cui aveva bisogno di continua assistenza. I carabinieri sono quindi andati all'abitazione della donna e l'hanno trovata con evidenti segni di percosse e fatta portare dal 118 in ospedale per essere medicata. Dagli accertamenti non sono emersi precedenti denunce della donna. La vittima quando sarà dimessa, verrà collocata in una comunità protetta.(Rem)