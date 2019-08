Algeria: l’Istanza di dialogo e mediazione respinge la “transizione costituente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale dell’Istanza di dialogo e mediazione incaricata di guidare le consultazioni politiche in Algeria, Karim Younes, ha chiarito oggi di opporsi all’ipotesi di una “transizione costituente”. Nel corso di una conferenza stampa, l’ex presidente dell’Assemblea popolare nazionale ha infatti precisato che “solo un presidente eletto può attuare le necessarie riforme”. “Noi puntiamo all’elezione democratica e trasparente di un presidente della Repubblica per un mandato transitorio, durante la quale ci si occuperà delle riforme costituzionali come richiesto dal Movimento popolare”, ha detto Younes facendo riferimento al cappello politico dei manifestanti che ogni venerdì dal 22 febbraio scorso popolano le strade della capitale per chiedere un cambiamento radicale del sistema di potere. (segue) (Ala)