Algeria: l’Istanza di dialogo e mediazione respinge il “transizione costituente” (2)

- Il coordinatore dell’Istanza ha quindi invitato tutta la classe politica nazionale a sostenere la sua iniziativa. L’alternativa, ovvero l’ipotesi di un periodo di transizione per la preparazione di una nuova Costituzione, “ha già mostrato il proprio fallimento in Libia”. Younes ha quindi ribadito che l’Istanza ha richiesto le dimissioni del governo guidato dal premier Noureddine Bedoui, nominato lo scorso marzo dall’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, una delle condizioni avanzate dal Movimento popolare per impegnarsi nel dialogo con le altre forze politiche e con la società civile. Parimenti, la squadra di Younes ha chiesto alla presidenza una serie di segnali di “pacificazione” – fra i quali la liberazione dei manifestanti e l’alleggerimento delle misure di sicurezza durante le proteste – ma a questo proposito non è stata fissata alcuna scadenza. La conferenza stampa odierna è stata organizzata un giorno dopo il primo incontro dell’Istanza di dialogo e mediazione con i rappresentanti del Movimento popolare. Il prossimo passo è l’organizzazione di una conferenza nazionale, al termine della quale – come proposto il mese scorso dal presidente ad interim Abdelkader Bensalah al fine di sbloccare lo stallo – dovrebbe essere istituita una nuova autorità indipendente incaricata di supervisionare il processo elettorale. (Ala)