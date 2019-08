Campania: Confagricoltura, bene il Tavolo verde su Psr 2021-2027 (2)

- Ma resta sul tavolo la questione dei pagamenti per il Psr Campania 2014–2020 che sull’ultima tornata di bandi delle tipologie d’intervento 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole” e 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole”, ha visto molte domande idonee non finanziate. “Visto che l’approvazione della nuova Pac si allontana – ha continuato Marzano - e che il contingentamento degli aiuti potrebbe portare in futuro ad una diluizione dei pagamenti sul Psr nel tempo, cosa che potrebbe rallentare i programmi di investimento degli agricoltori che faranno richiesta di cofinanziamento sulle misure strutturali, Confagricoltura Campania chiede con forza all’assessorato regionale all’Agricoltura un’accelerazione delle dinamiche di spesa sulle misure a investimento a partire dalle domande già recentemente approvate e i cui progetti sono stati ritenuti idonei, trovando risorse anche per tutte le numerose domande in overbooking”. (Ren)