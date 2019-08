Ambiente: Campidoglio, 60.000 bottigliette riciclate nelle metro Roma in sole 2 settimane. Raggi, "una buona pratica per tutti"

- Sono già oltre 60mila le bottigliette riciclate nelle metro di Roma in sole due settimane, un avvio davvero promettente per l'obiettivo che ci siamo dati di arrivare ad oltre 1 milione in un anno. Numeri destinati a crescere e che confermano il successo della campagna Atac +Ricicli+Viaggi. Sono sempre di più, infatti, coloro che inseriscono le bottiglie nella macchinetta e in cambio ottengono un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l'acquisto dei titoli di viaggio. Ricordiamo che con +Ricicli+Viaggi chiunque può disfarsi di bottiglie di plastica grazie alle speciali macchinette "mangia plastica" distribuite nelle stazioni della metro Piramide (metro B), San Giovanni (metro C) e alla fermata Cipro (metro A). "Un gesto a favore dell'ambiente - dichiara il sindaco Virginia Raggi - una buona pratica per tutti".(Com)