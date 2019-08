Regione Lazio: Ciacciarelli (FI), migliorare proposta legge su caporalato, basta lavoro irregolare in agricoltura

- "Stamattina in Consiglio regionale del Lazio abbiamo discusso la proposta di legge sul caporalato, tesa contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in ambito agricolo". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli, Forza Italia/Laboratorio Lazio per il Cambiamento. "Sono intervenuto - aggiunge - ponendo l'accento sulla necessità, da parte della Regione, di dotarsi finalmente di uno strumento legislativo efficiente ed efficace per dire basta a tutto ciò, e presentando diversi emendamenti, a mia prima firma, e poi del gruppo consiliare di Forza Italia, che vanno nella direzione di migliorare il testo. All'art.1, al comma 1, all'ultimo capoverso dopo le parole 'nel settore agricolo' aggiungere le seguenti parole 'e l'inclusione socio-lavorativa'. All'art.3, al comma 1, aggiungere la promozione di progetti integrati finalizzati alla presa in carico delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento ed al loro inserimento socio lavorativo, attraverso percorsi di accompagnamento. All'art.3, al comma 1, aggiungere la creazione di reti territoriali tra i diversi soggetti operanti nel contrasto allo sfruttamento lavorativo anche attraverso lo sviluppo di filiere trasparenti di produzione". (segue) (Com)