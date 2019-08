Regione Lazio: Ciacciarelli (FI), migliorare proposta legge su caporalato, basta lavoro irregolare in agricoltura (2)

- "E poi dopo l'art.6 aggiungere il seguente articolo 6 bis: 'Per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Legge, La Regione Lazio, sottoscrive un Protocollo d'intesa sperimentale tra la stessa Regione, le Prefetture laziali, ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Anci Lazio, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e cooperativistiche del settore agricolo'. Il protocollo - spiega - intende prevenire e contrastare l'intermediazione illegale di manodopera nel settore agricolo garantendo, grazie alla collaborazione tra tutti i firmatari, l'applicazione dei contratti di lavoro collettivi, il rispetto dei principi di sicurezza e legalità nei rapporti di lavoro, ma anche la diffusione di buone pratiche volte a difendere e valorizzare la filiera agroalimentare italiana contrastando pratiche commerciali scorrette e ogni forma di sfruttamento della manodopera, e la promozione di iniziative per garantire l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose. In particolare, per intervenire sulle zone ad elevato rischio di cosiddetto "caporalato", il Protocollo prevede l'attivazione, in via sperimentale, di uno sportello dedicato al collocamento pubblico in agricoltura, con l'obiettivo di conoscere e definire il fabbisogno di manodopera, snellire le procedure legate ai contratti di lavoro, prevenire fenomeni di irregolarità". (Com)