Romania: in crescita il leu, si attesta a 4,7307 sull'euro

- Il leu romeno ha guadagnato oggi lo 0,01 per cento nei confronti dell'euro rispetto alla quotazione precedente. Il tasso ufficiale di cambio pubblicato dalla Banca centrale è pari a 4,7307 lei per un euro. La moneta romena ha guadagnato oggi anche nei confronti del dollaro lo 0,26 per cento del suo valore. Il tasso di cambio è pari oggi a 4,2197 per un dollaro. (Rob)