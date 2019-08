Maltempo Lazio: Zingaretti firma stato calamità per Fiumicino dopo fatti 28 luglio scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato questa mattina lo stato di calamità naturale per il Comune di Fiumicino, dando seguito alla mozione, approvata all'unanimità nel consiglio regionale, presentata dalla consigliera regionale Pd Michela Califano dopo i terribili fatti accaduti nel terriorio lo scorso 28 luglio a causa del maltempo. "Si tratta di un atto importantissimo - spiega Michela Califano -, propedeutico ad attivare tutte quelle misure utili a mitigare i gravissimi danni causati dalla tromba d'aria che lo scorso 28 luglio si è abbattuta sul Comune di Fiumicino. Voglio ringraziare per la celerità e per la sensibilità dimostrata il presidente Zingaretti, il vicepresidente Leodori, il presidente del consiglio Buschini e tutto il consiglio regionale che si è immediatamente attivato per sostenere la mia mozione che impegnava la giunta regionale a firmare lo stato di calamità naturale".(Com)