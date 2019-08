Grecia: leader Syriza Tsipras, nel governo "ossessione ideologica" contro università pubblica

- Il partito Nuova democrazia (Nd) ha "un'ossessione ideologica" nei confronti dell'abolizione dell'asilo universitario: lo ha detto il leader del principale partito dell'opposizione greco Syriza, l'ex premier Alexis Tsipras, intervenendo in aula nel dibattito prima del voto sulla legge con cui il governo guidato da Nd vuole abolire la normativa sull'asilo universitario. "La vostra ossessione ideologica riguarda l'università pubblica greca e se questa continuerà a rappresentare socialmente, politicamente e culturalmente il nostro paese", ha dichiarato Tsipras. Secondo l'ex premier, questa "ossessione ideologica" ritrova le sue radici nell'avversione di Nd alle università pubbliche in favore di quelle private, manifestando al contempo l'orientamento di "estrema destra" del nuovo governo. (segue) (Gra)