Sicurezza: De Corato, con l'estate tornano carovane di Rom, Comune intervenga

- "Nei giorni scorsi abbiamo dati degli accorgimenti per diminuire il rischio di ritrovarsi al ritorno dalle vacanze con l'appartamento svaligiato, ma questi utili consigli non servono a nulla se il Comune lascia che Milano sia invasa da carovane Rom". Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia riferendo che "anche oggi mi sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini del Municipio 4 e di Musocco, esasperati dal ritorno di una situazione di degrado che, ad intervalli di tempo regolari, si ripropone contestualmente con il periodo di ferie estive per poi trascinarsi oltre". "In via Medici del Vascello, angolo Via Cascina da Merezzate - spiega l'assessore regionale - i residenti sono costretti a fare lo slalom tra panni stesi e sacchi di immondizia abbandonati sui marciapiedi. Il tutto nel silenzio più assoluto del Comune. Altra situazione critica è quella di via Barzaghi, vicina al Cimitero Maggiore, dove in passato era presente il campo nomadi più grande d'Europa, che noi del centrodestra riuscimmo a sgomberare". "Esiste infatti un'ordinanza del 1986 del sindaco Tognoli, primo cittadino di una Giunta social comunista, secondo la quale è vietato campeggiare in pubblica via e grazie alla quale noi abbiamo sempre cacciato chi si accampava con roulotte e camper lungo le strade", afferma l'esponente di Fratelli d'Italia. "Di fronte alle migliaia di contravvenzioni che sono state elevate e, presumibilmente, non pagate, cosa aspetta il Comune a procedere con la richiesta di sequestro di camper e roulotte. A quanto ammontano le multe insolute a carico di questi signori? Attenzione, perché se non si pretende il pagamento delle sanzioni, si potrebbe anche incorrere in un danno erariale", conclude De Corato.(Com)