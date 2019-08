Credito: Villarosa (M5s), ripresa piena operatività 70 per cento conti correnti Ing

- La banca Ing, nota anche come "Conto Arancio", a seguito di una verifica della Banca d’Italia ha dovuto rafforzare i propri presidi antiriciclaggio, in particolar modo in merito all’adeguata verifica della clientela. "Numerose sono state le segnalazioni della clientela che si è vista bloccata l’operatività dei propri conti correnti. Di concerto al collega della commissione Finanze Raffaele Trano ho avviato una interlocuzione con Banca d’Italia al fine di verificare quali azioni porre in essere per la giusta tutela dei consumatori". Lo riferisce, in una nota, il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, in quota Movimento cinque stelle. "Il blocco totale dell’operatività dei conti correnti - precisa - è stato disposto esclusivamente per lo 0,2 per cento circa della clientela a causa di un profilo di rischio più elevato. Per il restante 99,8 per cento l’operatività è stata limitata esclusivamente a fronte degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Ad oggi il 30 per cento circa della clientela non ha ancora inviato la documentazione integrativa e per gli stessi l’operatività del conto corrente risulta ancora limitata, mentre, per il 70 per cento dei correntisti che ha adempiuto regolarmente gli adempimenti richiesti è stata disposta la piena operatività del proprio conto corrente". Il sottosegretario, infine, aggiunge: "Banca d’Italia sta monitorando l’evolversi delle procedure garantendo il giusto equilibrio tra la tutela dei consumatori ed i presidi antiriciclaggio". (Com)