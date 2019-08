Lombardia: assessore Rolfi, Regione impegnata per problema diminuzione del Lavarello in Lago Como

- "La Regione Lombardia farà tutto ciò che le compete per affrontare il problema. I pescatori hanno un sostegno istituzionale. Oggi ho ascoltato le loro istanze e nelle prossime settimane tornerò per programmare interventi concreti". Lo ha detto l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che, questa mattina, all'Ufficio territoriale regionale di Como, ha partecipato al Tavolo tecnico sul lavarello, insieme al sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia Fabrizio Turba e al presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi. "Il lavarello e la bondella sono tra i simboli del Lago di Como - spiega l'assessore -: hanno una forte valenza turistica, economica e gastronomica". "Siamo disponibili a ragionare sul potenziamento dell'incubatoio Fiumelatte - aggiunge -, ma il primo passo sarà quello di effettuare uno studio scientifico per capire quali siano le reali cause della diminuzione delle specie nel lago". "Metteremo in campo tutte le misure necessarie per il ripopolamento e per garantire un futuro sostenibile alla pesca nel Lago di Como" conclude Rolfi. (Com)