Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina, impegnati a dare attuazione ad accordi Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo rimane impegnato a dare attuazione in buona fede a tutti gli accordi raggiunti nel dialogo con la Serbia a Bruxelles: lo ha detto oggi il consigliere del ministero degli Esteri di Pristina, Jetlir Zyberaj. "Il Kosovo può essere un esempio per la Serbia in questo", ha dichiarato il rappresentante di Pristina sostenendo che "abbiamo attuato con successo l'accordo sulla libertà di movimento dei cittadini dei due paesi". "Il Kosovo rispetta in pieno gli accordi e rimane impegnato agli obblighi internazionali assunti", ha dichiarato Zyberaj accusando la Serbia di "minacciare questi accordi e di continuare a creare ostacoli per i nostri cittadini". Secondo il consigliere kosovaro, i cittadini di Serbia e Kosovo possono viaggiare nei due paesi con la sola carta d'identità, ma se vogliono recarsi in un paese terzo devono avere il passaporto. (segue) (Kop)