Nord Macedonia-Serbia: tribunale Skopje rigetta richiesta estradizione di Belgrado per ex combattente Uck

- Il Consiglio per i reati penali del Tribunale di primo grado di Skopje ha rigettato la richiesta di estradizione inoltrata dalla Serbia nei confronti di Tomor Morina, ex combattete dell'Esercito di liberazione nazionale del Kosovo (Uck). Secondo quanto riporta l'emittente di Belgrado "Rts", l'ultima parola spetta ora all'Alta corte macedone. Il Consiglio di primo grado ha ritenuto che, tenendo conto della richiesta del ministero della Giustizia ed esaminando la documentazione allegata, nel rispetto della prassi giudiziaria finora attuata e del diritto internazionale, non vi siano le condizioni per l'estradizione di Morina. Quest'ultimo si trova in custodia cautelare dal 25 luglio dopo che è stato arrestato dalle autorità macedoni su mandato di cattura internazionale. (segue) (Seb)