Algeria: notabili tuareg annunciano sostegno a dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I notabili tuareg del sud dell’Algeria hanno annunciato il loro sostegno al dialogo nazionale promosso dal presidente ad interim Abdelkader Bensalah e condotto dall’Istanza di dialogo e mediazione, un gruppo di esperti indipendenti. In un comunicato pubblicato questa mattina, i capi tuareg sottolineano che “il dialogo è l’unico strumento per portare il paese fuori dalla crisi e trasformarlo in uno Stato di diritto”. Inoltre, viene assicurato sostegno alla posizione dell’Esercito nazionale popolare, che “ha garantito stabilità e sicurezza” durante le proteste condotte dallo scorso 22 febbraio dal cosiddetto Movimento popolare.(Ala)