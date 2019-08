Milano: colpito alla testa da trave, grave operaio 28enne

- Un operaio di 28 anni è stato colpito da una trave in testa giovedì mattina mentre lavorava in un cantiere in via Giovanni Battista Soresina, zona Conciliazione. Il giovane dipendente di una ditta edile è stato trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale Niguarda per un grave trauma cranico, ma secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 all'interno di un parcheggio sotterraneo multipiano. Sul posto i carabinieri e il personale dell'Ats che sono al lavoro per chiarire la dinamica e accertare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate.(Rem)