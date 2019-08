India-Pakistan: Nuova Delhi esorta Islamabad a revocare declassamento relazioni diplomatiche (2)

- Islamabad ha anche sospeso il commercio bilaterale e annunciato che avrebbe chiuso il servizio ferroviario verso l’India, nell'ultimo aumento di tensioni tra i due paesi. "Il governo indiano si rammarica delle decisioni annunciate ieri dal Pakistan e sollecita quel paese a rivederli in modo da preservare i normali canali per le comunicazioni diplomatiche", ha reso noto il ministero degli Esteri indiano. All'interno del Kashmir, le autorità hanno bloccato le comunicazioni con le reti mobili, sospeso i servizi internet da domenica e arrestato almeno 300 politici e separatisti per reprimere le proteste, secondo la polizia, i media e i leader locali. (segue) (Inn)