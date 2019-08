Tpl Roma: D'Amico (Atac), riapertura stazione Barberini metro A prevista a novembre (2)

- (segue) D'Amico, incalzato da alcuni commercianti della zona di piazza Barberini e dintorni ha poi spiegato ancora: "Non possiamo prendere impegni sui tempi delle verifiche che devono essere effettuate dall'Ustif (ufficio del ministero delle infrastrutture per i trasporti a impianti fissi, ndr). Quello che possiamo certificare ad oggi è che dal momento della consegna delle scale mobili, in altre situazioni, i tempi per le verifiche sono stati di un paio di settimane. Quindi non abbiamo motivo di credere che questo non avvenga anche per le scale mobili di Barberini".(xcol8)