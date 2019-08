Rifiuti Roma: audizione vertici Ama in commissione trasparenza Roma Capitale il 3 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito delle pressanti richieste pervenute dai gruppi consiliari e dai consiglieri membri della commissione trasparenza, ho fissato per le ore 11.00 di martedì 3 settembre 2019 l'audizione del Cda , degli assessori e dei dirigenti comunali competenti relativamente alla nuova formulazione del documento di bilancio della società capitolina Ama". Lo comunica in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo. (Com)