Albania: Banca centrale mantiene invariato tasso interesse Lek a quota 1 per cento (2)

- Sejko ha dichiarato che "la nostra attuale politica monetaria garantisce il raggiungimento del nostro obiettivo su un tasso d'inflazione al 3 per cento", avvertendo però che "le incertezze in crescita nell'ambiente economico sia interno che esterno, e gli aumentati e rafforzati rischi, potrebbero rendere necessaria un'ulteriore agevolazione della politica monetaria in future", quindi un'altra probabile riduzione del tasso d'interesse della moneta locale. Costretta dal veloce rafforzamento del Lek, salito nel maggio del 2018 al massimo degli ultimi dieci anni nei confronti dell'euro, la Banca centrale è intervenuta all'inizio del giugno 2018, riducendo di 0,25 punti percentuali, il tasso d'interesse della moneta locale, sceso ad un nuovo minimo storico dell'1 per cento. Dal 2011 la massima istituzione finanziaria del paese è intervenuta 16 volte con tagli del tasso d'interesse, di cui tre interventi nel 2014, due nel 2015 e altri due lo scorso aprile maggio del 2016. (Alt)