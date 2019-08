Moldova: Partito unità nazionale presenta denuncia a Procura generale contro presidente Dodon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito di unità nazionale della Moldova (Pun) ha presentato una denuncia alla Procura generale contro il presidente Igor Dodon. Alla base della denuncia ci sono le informazioni pubblicate dalla stampa sul finanziamento esterno del Partito socialista, il cui leader informale è proprio Dodon. Lo ha annunciato il leader del Pun, Anatol Salaru, durante una dichiarazione stampa. Più specificamente, i rappresentanti del Pun fanno riferimento alle immagini video in cui Dodon e l'ex leader del Partito democratico (Pdm), Vlad Plahotniuc, stavano discutendo di una possibile coalizione di governo e il presidente ha anche parlato anche del finanziamento dei socialisti da parte della Federazione Russa. Il leader del Pun ritiene che queste informazioni siano sufficienti per sospendere il capo dello Stato e per avviare un'indagine. (segue) (Moc)