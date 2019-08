Moldova: Partito unità nazionale presenta denuncia a Procura generale contro presidente Dodon (2)

- "Le informazioni pubblicate sulla stampa sono sufficienti per sospendere e indagare Igor Dodon. È necessario che questa indagine inizi al più presto per non nascondere le tracce dei finanziamenti dalla Federazione Russa. Questa denuncia riguarda anche elementi che costituiscono un attacco alla sicurezza nazionale della Moldova, speriamo che il nuovo procuratore generale ad interim agisca nel modo più urgente possibile", ha affermato Salaru. Nel periodo 8-9 giugno, quando la Moldova è entrata in crisi politica, sulla stampa sono apparsi dei video su un incontro tra il presidente Dodon e l'ex leader del Pdm Plahotniuc, in cui i due stavano discutendo di una possibile coalizione di governo. Durante i colloqui Dodon ha detto che la Federazione Russa avrebbe dato soldi al Partito socialista. Più tardi, lo stesso Dodon ha precisato che le sue dichiarazioni erano state fatte in un'altro contesto. (Moc)