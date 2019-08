Tpl Roma: Raggi a Casal Bruciato continua tour periferie per presentare i nuovi bus Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritorno a Casal Bruciato per la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dopo la sortita dello scorso maggio, quando la sindaca venne per dare il suo sostegno alla famiglia rom Omerovic, legittima assegnataria di un alloggio popolare nel quartiere che aveva scatenato le proteste, anche violente, dei residenti del quartiere. Questa volta la sindaca, insieme alla presidente del IV municipio Roberta Della Casa, è tornata per presentare 20 dei nuovi 227 bus acquistati da Atac che andranno a servire questo quadrante di città. Le vetture sono state presentate nel parcheggio di piazza Balsamo Crivelli proprio di fronte al condominio delle proteste di maggio, allora la sindaca fu contestata, questa mattina invece praticamente nessuna contestazione. (segue) (xcol4)