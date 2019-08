Tpl Roma: Raggi a Casal Bruciato continua tour periferie per presentare i nuovi bus Atac (2)

- "Siamo qui per presentare i nuovi bus in strada, ne abbiamo fatto costruire di nuovi è sono per voi. Sono i primi 20 che vengono a servire questo quartiere. A settembre ne arriveranno altri 50. L'Atac è di tutti i cittadini: questi autobus sono vostri", ha detto la sindaca dal palco prima di fermarsi a parlare con i cittadini, anche per scambiare abbracci e selfie. Un gruppo di persone ha quindi consegnato alla sindaca il progetto elaborato dal comitato di quartiere Tiburtino su un "nuovo parco attrezzato a Casal Bruciato". Un ragazzo ha esposto come forma di protesta per la vertenza una maglietta della Multiservizi dicendo: "È la sindaca che deve assumere". (segue) (xcol4)