Tpl Roma: Raggi a Casal Bruciato continua tour periferie per presentare i nuovi bus Atac (3)

- Per Raggi si tratta della terza tappa di un ufficioso "tour delle periferie romane" per presentare i bus . La prima cittadina infatti era già stata lo scorso mercoledì a Tor Bella Monaca per presentare i primi 20 mezzi. Altri 10 sono stati mostrati ai residenti di Corviale alcuni giorni fa. Oggi Casal Bruciato. Domani, infine, gli ultimi 20 autobus della prima tranche da 80 mezzi arrivata settimana scorsa, saranno presentati ad Acilia. Le altre 150 vetture acquistate attraverso la piattaforma Consip dovrebbero arrivare entro la fine di ottobre. Ieri intanto Atac ha bandito una nuova gara per l'acquisto di 100 vetture ibride diser euro 6 di 12 metri. (xcol4)