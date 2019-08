Russia: esplosione in struttura militare, due vittime

- Due persone sono state uccise in seguito a un'esplosione di un sistema di propulsione in una struttura militare nella regione nord-occidentale di Arkhangelsk in Russia. Lo ha riferito il ministero della Difesa in una nota. “Durante i test di un sistema di propulsione liquido, si è verificata un'esplosione e il prodotto si è infiammato. A seguito dell'incidente, sei rappresentanti del ministero della Difesa e l'impresa sviluppatrice sono rimasti feriti. Due specialisti sono morti in seguito alle lesioni", si legge inoltre nella nota. Il ministero ha riferito che non ci sono state emissioni di sostanze nocive nell'atmosfera dopo l'incidente, aggiungendo che lo sfondo delle radiazioni era normale. (Rum)