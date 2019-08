Tpl Roma: D'Amico (Atac), su scale mobili fatta manutenzione straordinaria per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su 25 scale mobili all'interno delle stazioni della linea A della metropolitana "Atac ha deciso di fare attività straordinarie di manutenzione, a seguito di un fatto accaduto e che non doveva accadere" nella stazione di Repubblica. "Quello che stiamo facendo su 25 scale mobili, su cui non si sono verificati incidenti, lo facciamo perché per noi la sicurezza viene prima di tutto". Lo ha detto il responsabile dell'esercizio di Atac, avvocato Renato D'Amico nel corso dell'audizione in commissione capitolina Trasparenza presieduta dal dem Marco Palumbo. "Ci si può soltanto accusare di eccessivo scrupolo, ma stiamo facendo atti evidenti a partire dalla risoluzione del contratto con il manutentore fino alle denunce presentate da noi stessi alla Procura della Repubblica", ha concluso. (xcol8)